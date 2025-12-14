POL-HRO: Messerstecherei in Güstrow

Nr.6178690  | 14.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (ots) -

Am Abend des 13.12.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz
in Güstrow zu einer Messerstecherei.

Nach ersten Ermittlungen kam es dort zu einer Auseinandersetzung von
etwa 20 - 25 Personen, deren Ursache derzeit unklar ist. Als ein
34-jähriger Syrer dazwischen ging wurde er von einem 21-jährigen
Afghanen in den Oberschenkel gestochen. In der Folge wurde der
Geschädigte durch den Tatverdächtigen außerdem im Gesichtsbereich
verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend. Die Verletzungen
des Geschädigten sind nicht lebensbedrohlich.

Der Einsatz der Polizei Güstrow wurde durch Beamte der umliegenden
Reviere, der Bundespolizei und dem Kriminaldauerdienst, welcher die
Tatortarbeit übernahm, unterstützt. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


