POL-HRO: Messerstecherei in Güstrow

Am Abend des 13.12.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz

in Güstrow zu einer Messerstecherei.



Nach ersten Ermittlungen kam es dort zu einer Auseinandersetzung von

etwa 20 - 25 Personen, deren Ursache derzeit unklar ist. Als ein

34-jähriger Syrer dazwischen ging wurde er von einem 21-jährigen

Afghanen in den Oberschenkel gestochen. In der Folge wurde der

Geschädigte durch den Tatverdächtigen außerdem im Gesichtsbereich

verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend. Die Verletzungen

des Geschädigten sind nicht lebensbedrohlich.



Der Einsatz der Polizei Güstrow wurde durch Beamte der umliegenden

Reviere, der Bundespolizei und dem Kriminaldauerdienst, welcher die

Tatortarbeit übernahm, unterstützt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



