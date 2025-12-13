POL-NB: Kassierer überwältigt Räuberin

Bergen auf Rügen (ots) -



Am Samstag, dem 13.12.2025, gegen 12:50 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Gingster Chaussee in Bergen auf Rügen zu einem versuchten Diebstahl von Lebensmitteln.

Die 51-jährige deutsche Täterin wurde hinter dem Kassenbereich von Mitarbeitern auf die Tat angesprochen. Darauf reagierte sie aggressiv und wollte den Markt verlassen. Als sie festgehalten wurde, setzte sie sich zur Wehr, indem sie einen Mitarbeiter anspuckte und versuchte, ihn zu beißen und nach ihm zu treten. Dem Mitarbeiter gelang es, die Täterin bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festzuhalten.

Da die Diebin bei ihrer Tat in ihrem Rucksack auch noch zwei griffbereite Messer mitführte, muss sie sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Diebstahls mit Waffen verantworten.



