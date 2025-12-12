POL-HRO: 40-Jähriger kracht auf A20 in Mittelschutzplanke und verletzt sich leicht - Korrektur des Unfalltages

Dummerstorf / Landkreis Rostock (ots) -



In der Ursprungsmeldung über einen Verkehrsunfall auf der A20 (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6177975) wurde fälschlicherweise berichtet, dass sich dieser am Montag zugetragen hätte. Korrekterweise ereignete sich dieser am heutigen Freitag, dem 12.12.2025.



