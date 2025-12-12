POL-HRO: 40-Jähriger kracht auf A20 in Mittelschutzplanke und verletzt sich leicht - Korrektur des Unfalltages

Nr.6178285  | 12.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Dummerstorf / Landkreis Rostock (ots) -

In der Ursprungsmeldung über einen Verkehrsunfall auf der A20 (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6177975) wurde fälschlicherweise berichtet, dass sich dieser am Montag zugetragen hätte. Korrekterweise ereignete sich dieser am heutigen Freitag, dem 12.12.2025.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern