POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jährigem Jugendlichen

Seit Mittwoch (10. Dezember 2025), 16:00 Uhr, wird ein 14-jähriger Jugendlicher aus Schlaktow vermisst. Nähere Informationen zu dem Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://is.gd/Nj09aC.



Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter 03836 2520, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



