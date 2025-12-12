Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jährigem Jugendlichen

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Die Polizei sucht derzeit nach dem 14-jährigen Jeremie Fiete Rumlow aus Schlaktow. Der Jugendliche seit Mittwoch (10. Dezember 2025), gegen 16:00 Uhr abgängig und seit dem unbekannten Aufenthalts. Zum letzten Mal wurde er in Schlaktow gesehen.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Er ist circa 1,85 Meter groß und von schlanker Gestalt,

Er ist mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzen Halbschuhen bekleidet.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter 03836 2520, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.