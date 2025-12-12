POL-HRO: Pkw-Anhänger bei Wismar um fast 1.500 kg überladen
Wismar (ots) -
Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf
kontrollierten in der Donnerstagnacht gegen 22:50 Uhr am
Autobahnkreuz Wismar BAB 14 und der B 105 den Fahrer eines VW mit
einem augenscheinlich überladenen Anhänger.
Dabei war auffällig, dass die Reifen des Anhängers nahezu platt
waren.
In der weiteren Folge wurde eine Wägung des mit 750 kg zulässigem
Gesamtgewicht bestimmten Anhängers durchgeführt. Dabei zeigte die
Waage jedoch einen Wert von über 2.200 kg an und damit eine
Überschreitung von fast 1.500 kg. Der 61-jährige Fahrer des VW musste
die mitgeführten Pflanzsteine soweit abladen, dass die 750 kg nicht
mehr überschritten wurden.
Den 61-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 470 Euro.
Die Überladung eines Anhängers hat erhebliche Auswirkungen auf das
Fahrverhalten der gesamten Fahrzeugkombination. Neben einem
wesentlich längeren Bremsweg, verändertem Lenk- und Kurvenverhalten
birgt auch die Überbelastung der Reifen erhebliche Unfallgefahren.
Kontrollen von Fahrzeugkombinationen zur Erhöhung der allgemeinen
Verkehrssicherheit gehören zu den täglichen Aufgaben der eingesetzten
Funkstreifenwagen des Polizeipräsidiums Rostock.
