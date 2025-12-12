POL-HRO: Pkw-Anhänger bei Wismar um fast 1.500 kg überladen

Wismar (ots) -



Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf

kontrollierten in der Donnerstagnacht gegen 22:50 Uhr am

Autobahnkreuz Wismar BAB 14 und der B 105 den Fahrer eines VW mit

einem augenscheinlich überladenen Anhänger.

Dabei war auffällig, dass die Reifen des Anhängers nahezu platt

waren.

In der weiteren Folge wurde eine Wägung des mit 750 kg zulässigem

Gesamtgewicht bestimmten Anhängers durchgeführt. Dabei zeigte die

Waage jedoch einen Wert von über 2.200 kg an und damit eine

Überschreitung von fast 1.500 kg. Der 61-jährige Fahrer des VW musste

die mitgeführten Pflanzsteine soweit abladen, dass die 750 kg nicht

mehr überschritten wurden.

Den 61-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 470 Euro.



Die Überladung eines Anhängers hat erhebliche Auswirkungen auf das

Fahrverhalten der gesamten Fahrzeugkombination. Neben einem

wesentlich längeren Bremsweg, verändertem Lenk- und Kurvenverhalten

birgt auch die Überbelastung der Reifen erhebliche Unfallgefahren.

Kontrollen von Fahrzeugkombinationen zur Erhöhung der allgemeinen

Verkehrssicherheit gehören zu den täglichen Aufgaben der eingesetzten

Funkstreifenwagen des Polizeipräsidiums Rostock.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



