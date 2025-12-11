Öffentlichkeitsfahndung nach 46-jähriger Frau aus Greifswald

Bild: Polizei Stralsund Details anzeigen
Bild: Polizei Stralsund
Bild: Polizei Stralsund
Bild: Polizei Stralsund
Nr.PIHST-2025-12-11-001  | 11.12.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Die Polizei sucht derzeit nach der 46-jährigen Kristina Melz aus Greifswald. Die Frau ist seit heute (11. Dezember 2025), gegen 09:45 Uhr abgängig. Sie verließ die Greifswalder Greifen-Werkstatt und kehrte nicht zurück.

 Frau Melz ist nicht vollumfänglich orientiert. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

 Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

  • Sie ist circa 1,60 Meter groß und von schlanker Gestalt,
  • Sie hat schwarze, kurze Haare und trägt dunkle Oberbekleidung.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern