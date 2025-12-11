Öffentlichkeitsfahndung nach 46-jähriger Frau aus Greifswald

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Die Polizei sucht derzeit nach der 46-jährigen Kristina Melz aus Greifswald. Die Frau ist seit heute (11. Dezember 2025), gegen 09:45 Uhr abgängig. Sie verließ die Greifswalder Greifen-Werkstatt und kehrte nicht zurück.

Frau Melz ist nicht vollumfänglich orientiert. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Sie ist circa 1,60 Meter groß und von schlanker Gestalt,

Sie hat schwarze, kurze Haare und trägt dunkle Oberbekleidung.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.