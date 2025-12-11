Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendungsbescheide an Penzlin

Nr.227/2025  | 11.12.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch symbolisch zwei Zuwendungsbescheide über rund 1 Million Euro an Bürgermeister Sven Flechner im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Termin:        Mittwoch, 17. Dezember 2025, 15.45 Uhr

Ort:              17217 Penzlin, Alte Burg 1

 Die Gemeinde Penzlin erhält rund 648.000 Euro für die Dachsanierung des Westflügels der Alten Burg und rund 365.000 Euro für die Sanierung der Bornstraße im Norden des Stadtzentrums.

