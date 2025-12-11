POL-HRO: Fahrzeugführer nach Verkehrsunfallflucht in Rostock-Schmarl gestellt

Details anzeigen Lichtbild verunfallter Pkw, Quelle: Bundespolizei Lichtbild verunfallter Pkw, Quelle: Bundespolizei

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldete sich gegen 01:30 Uhr ein Hinweisgeber bei der Leitstelle der Polizei und teilte mit, im Bereich Am Fischereihafen in Rostock-Schmarl lautes Reifenquietschen sowie einen Knall wahrgenommen zu haben.



Die unmittelbar eingesetzten Polizeikräfte stellten in der Straße Am Fischereihafen einen verunfallten BMW fest, der im dortigen Gleisbett, schwer beschädigt, zum Stillstand gekommen war. Der Fahrzeugführer hatte sich vor Eintreffen der Beamten vom Unfallort entfernt.



Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine unterstützende Streife der Bundespolizei eine männliche Person im Bereich des Bahnhofs Bramow feststellen. Der alkoholisierte und leicht verletzte Mann gab gegenüber den Einsatzkräften zu, der gesuchte Fahrzeugführer zu sein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,29 Promille.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-jährige polnische Staatsangehörige die Straße Am Fischereihafen aus Richtung Werftdreieck kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und geriet anschließend in das angrenzende Gleisbett. Dabei wurden sowohl die Schienen als auch ein dort abgestellter Güterwaggon beschädigt.



Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung sowie zur Durchführung einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 220.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum Verdacht der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



