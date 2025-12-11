POL-NB: Verdacht auf Hundevergiftung auf der Insel Rügen

Rambin (ots) -



Über das digitale Polizeirevier nahm die Polizei am gestrigen Mittwoch (10. Dezember 2025) eine Strafanzeige auf.



Eine 59-jährige Deutsche aus der Gemeinde Rambin auf der Insel Rügen gab an, dass sie ihren Hund der Rasse "Scottish Deerhound" bereits in der Vorwoche reglos in seiner Hundehütte vorgefunden habe. Aus einem tierärztlichen Befund geht eine höchstwahrscheinlich vorsätzlich herbeigeführte Vergiftung vor.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.



Folgendes können Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer laut Polizei beachten:



- Gassi gehen mit Aufmerksamkeit: Behalten Sie Ihren Hund beim

Spaziergang im Blick, besonders in Wohngebieten, Parks und

Wäldern.

- Lassen Sie Ihre Tiere nichts vom Boden aufnehmen.

- Kontrollieren Sie Ihre Gärten, Grundstücke und Hundehütten

regelmäßig auf ungewöhnliche Gegenstände, Futterreste oder

Fremdkörper.

- Sichern Sie unbekannte Köder sofort, indem Sie ein Foto machen

und den Köder, in einem Beutel sichern und zur Polizei bzw. zum

Veterinäramt bringen.

- Bei Verdacht auf eine Vergiftung, sollten Sie schnell handeln

und sofort einen Tierarzt aufsuchen - Minuten können

entscheidend sein.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell