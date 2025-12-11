POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub in Neubrandenburg (LK MSE)

Nr.6176866  | 11.12.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -

Am 10.12.2025 gegen 20:45 Uhr kam es zu einem versuchten Raub im Bereich des Parkplatzes Stargarder Tor in Neubrandenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 20-jährige deutsche Geschädigte fußläufig auf dem Parkplatz Stargarder Tor, als er von fünf unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen und die Herausgabe von Geld gefordert wurde. Nach kurzer Zeit gelang es dem Geschädigten vom Tatort zu fliehen und per Notruf die Polizei zu verständigen. Die Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort und konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Nach Angaben des Geschädigten waren alle Personen dunkel gekleidet. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, welche durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden. Sachschaden entstand nicht.

Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/ 55825224 oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


