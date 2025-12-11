POL-NB: Diebstahl eines VW T6 Transporters in Alt Gaarz (LK MSE)

Waren (Müritz) (ots) -



In der Zeit vom 10.12.25, 21:00 Uhr bis zum 11.12.25, 01:10 Uhr wurde

in der Kastanienallee in 17194 Alt Gaarz ein grauer VW T6

entwendet. Dieser hat das amtlichen Kennzeichen MÜR-CC110. Der Wert

des Fahrzeugs wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des

Transporters machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier

Waren unter der Telefonnummer 03991 1760. die Internetwache der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



