POL-NB: Diebstahl eines VW T6 Transporters in Alt Gaarz (LK MSE)
Waren (Müritz) (ots) -
In der Zeit vom 10.12.25, 21:00 Uhr bis zum 11.12.25, 01:10 Uhr wurde
in der Kastanienallee in 17194 Alt Gaarz ein grauer VW T6
entwendet. Dieser hat das amtlichen Kennzeichen MÜR-CC110. Der Wert
des Fahrzeugs wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des
Transporters machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier
Waren unter der Telefonnummer 03991 1760. die Internetwache der Landespolizei
M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.
Im Auftrag
Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
