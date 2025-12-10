POL-NB: Korrekturmeldung zur Folgemeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots) -



In unserer Meldung vom 10. Dezember 2025, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6176485 ist uns ein Fehler unterlaufen.



Es besteht nicht der Verdacht der gefährlichen, sondern der fahrlässigen Körperverletzung.



Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und darum, den korrekten Straftatbestand in der Berichterstattung zu übernehmen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Juliane Boutalha

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell