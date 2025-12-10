POL-NB: Verfolgung mutmaßlicher Diebe - einer gefasst, zwei auf der Flucht

Friedland (ots) -



Heute Vormittag wollten Polizisten des Reviers Friedland ein Auto kontrollieren. Im Zusammenhang mit einem angezeigten Regenrinnendiebstahl bestand der Verdacht, dass das polnische dunkle Fahrzeug zu den mutmaßlichen Dieben gehören könnte. Der Fahrer flüchtete im PKW, als er bemerkte, dass die Polizei ihn anhalten will. Im Bereich Galgenberg in Friedland stoppte das Fahrzeug, drei Männer stürzten aus dem Fahrzeug und liefen weg.



Ein Mann konnte direkt nach einer kleinen Verfolgung gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Seine Identität ist bisher noch nicht final geklärt.



Die anderen beiden Männer sind weiterhin flüchtig. Ob sie sich noch in Friedland aufhalten, ist unklar. Die Männer sollen 1,70 - 1,80 Meter groß sein, schlank, einer hat eine Glatze, der andere kurze Haare, beide trugen schwarze Kleidung. Wer die Männer im Stadtgebiet oder im Umland von Friedland gesehen hat oder noch sieht, wird gebeten, sich an die Polizei in Friedland unter 039601 / 300224 zu wenden.



Es könnte sein, dass die beiden Männer versucht haben oder versuchen werden, per Anhalter weiter zu kommen. Wer dazu Hinweise hat, wendet sich bitte ebenfalls an die Polizei in Friedland. Die Polizei rät zudem, Anhalter - auch grundsätzlich - nicht mitzunehmen.



Aus dem Fluchtauto wurde unter anderem mögliches Diebesgut sowie mögliches Einbruchswerkzeug sichergestellt. Die drei Männer stehen weiterhin im Verdacht, zuvor Diebstähle begangen zu haben. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell