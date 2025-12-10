POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jähriger Frau aus Polchow

Polchow (Glowe, Insel Rügen) (ots) -



Seit dem 10. Dezember 2025, 11:00 Uhr wird eine 84-jährige Frau aus Polchow (Insel Rügen) vermisst. Nähere Informationen zu der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://is.gd/SPdXAF.



Wer Angaben zu der Frau machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Sassnitz unter 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



