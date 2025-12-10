Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jähriger Frau aus Polchow

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Die Polizei sucht derzeit nach der 84-jährigen Renate Ringehahn aus Polchow (Gemeinde Glowe, Insel Rügen). Die Frau ist seit heute (10. Dezember 2025), gegen 11 Uhr abgängig. Sie verließ das Haus zum Spazieren und kehrte nicht zurück.

Frau Ringehahn ist stark dement und gehörlos. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Sie ist circa 158 Meter groß und hat graue Haare,

sie ist bekleidet mit einer blauen Hose, einer gelben dicken Jacke, einer blauen Mütze und roten Stiefeln,

Wer Angaben zu den abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Sassnitz unter 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.