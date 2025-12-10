POL-NB: Unterwäsche von Rentner geklaut

Neubrandenburg (ots) -



Ob da wohl jemand neue Unterwäsche brauchte? Das fragte sich vermutlich auch ein 77-Jähriger, nachdem ihm am vergangenen Sonntag, 08. Dezember 2025, zwei Boxershorts von der Wäscheleine in der Neubrandenburger Rosenstraße gestohlen wurden. Über die Onlinewache der Landespolizei M-V meldete der Rentner den Diebstahl und gab an, dass bislang unbekannte Täter die Kleidung gegen 13:30 Uhr entwendeten.



Dem Rentner entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von 50 Euro.



Die Polizei ermittelt in diesem Fall nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht auf diesem Wege nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Wenn Sie Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 0395 5582 5224 an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



