POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte wollen Automaten aufbrechen

In der heutigen Nacht, 10. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 02:20 Uhr mitgeteilt, dass gegenwärtig zwei dunkel gekleidete Personen versuchen würden einen SB-Automaten in der Müritzstraße in Waren aufzubrechen.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll ein Täter vor dem Eingang des Gebäudes gewartet, während ein zweiter sich in diesen SB-Bereich hinein und zu einem der Automaten begab. Anschließend versuchte dieser das Geld aus dem Automaten zu entwenden, was jedoch misslang und floh gemeinsam mit dem zweiten Täter, auf Fahrrädern, in Richtung Papenberg.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.



Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können.

Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie männlichen Geschlechts und augenscheinlich zwischen 16 und 17 Jahren alt sein sollen.



Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben zum Sachverhalt können, werden Sie gebeten, sich unter der 03991 1760 im Polizeihauptrevier Waren, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



