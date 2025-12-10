POL-NB: Folgemeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots) -



Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 08:30 Uhr in der Greifswalder Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6176272.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 50-jährige Fahrerin eines PKW Kia den Parkplatz des Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße, als sie offenbar ungebremst frontal in den Eingangsbereich eines Geschäfts fuhr. Dabei erfasste sie eine 69-jährige Passantin sowie einen abgeparkten Nissan. An beiden Fahrzeugen sowie an der Hauswand und der Eingangstür des Geschäfts entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 33.500 Euro.



Die 50-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht- und die 69-Jährige schwerverletzt.



Ob eine Pedalverwechslung oder mögliche medizinische Einschränkungen unfallursächlich waren, ist Gegenstand der laufenden Entwicklungen. Es besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.



Alle beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Juliane Boutalha

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell