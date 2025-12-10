POL-HRO: Fußgänger überquert in Bad Doberan Fahrbahn und wird von Fahrzeug erfasst

Bad Doberan / Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend kam es gegen 21:15 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einen Fußgänger und einem PKW in Bad Doberan. Wie dem Unfallbericht zu entnehmen ist, befuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem BMW die Rostocker Straße in Fahrtrichtung Kröpelin. An der Kreuzung Alexandrinenplatz-Bahnhofstraße wollte die 62-Jährige nach links in die Bahnhofstraße abbiegen und ordnete sich hierfür nach links in die Abbiegespur ein. Plötzlich überquerte ein 64-Jähriger mit seinem Schäferhund von rechts kommend die Fahrbahn an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle. Die BMW-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass der Fußgänger samt Hund mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Der 64-jährige Fußgänger wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde für die weitere medizinische Versorgung in ein Rostocker Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin des BMW erlitt einen Schock.



Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Doberan in unmittelbarer Nähe im Gegenverkehr und war unmittelbar Zeuge des Unfallgeschehens. Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es, zudem war der Fußgänger dunkel gekleidet und war somit auch schlecht zu sehen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt nun die Kriminalpolizei.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Der Frontschaden am PKW wurde aus polizeilicher Sicht auf etwa 2.500EUR geschätzt.



Der Schäferhund wurde später unverletzt aufgefunden und durch Angehörige des Verletzten übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell