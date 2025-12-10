POL-HRO: Ortungssystem überführt mutmaßliche Diebe - Polizei stellt umfangreiches Diebesgut sicher

Rostock (ots) -



Am gestrigen Dienstag, dem 9. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 18:15 Uhr der Diebstahl eines E-Scooters vor einem Lebensmittelgeschäft im Rostocker Stadtteil Evershagen gemeldet. Der 30-jährige Geschädigte hatte seinen E-Scooter dort abgestellt. Nach dem Diebstahl aktivierte er ein in dem Fahrzeug verbautes Ortungssystem und lokalisierte den Scooter in einem Wohnhaus in der Anton-Makarenko-Straße. Von dort aus informierte er umgehend die Polizei.



Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rostock begaben sich sofort zum angegebenen Objekt. Vor Ort trafen die Beamten drei männliche Personen im Alter von 11, 14 und 21 Jahren an. Die jungen Männer waren den Beamten bereits wegen ähnlicher Eigentumsdelikte polizeilich bekannt. In der Wohnung des 21-Jährigen wurde der entwendete E-Scooter aufgefunden und sichergestellt.



Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung sowie des zugehörigen Kellerbereichs stellten die Beamten weitere entwendete E-Scooter, zusätzliches Diebesgut und mutmaßliche Tatwerkzeuge sicher. Der bisher bekannte Stehlschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung und weiteren kriminaltechnischen Maßnahmen zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls sowie weiterer Eigentumsdelikte dauern an.



Bei allen benannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell