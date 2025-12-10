Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheide an die HSG Uni Greifswald

Nr.224/2025  | 10.12.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Innenminister Christian Pegel wird am Montag an Dirk Brandt, Geschäftsstellenleiter der Hochschulsportgemeinschaft Universität Greifswald, zwei Förderbescheide überreichen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin:        Montag, 15. Dezember 2025, 15.45 Uhr

Ort:              17489 Greifswald, Kanucenter, Hafenstraße 56, (Vereinshaus der HSG)

Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 50.000 Euro ist für die Errichtung eines sportspezifischen Ballfangzauns am Sportplatz in der Hainstraße und rund 12.000 Euro werden für den Bau von Bewässerungseinrichtungen der Sportrasenfläche verwendet.

