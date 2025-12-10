Presseeinladung: Städtebaufördermittel für Hafenstraße in Greifswald

Bauminister Christian Pegel wird am Montag an Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder einen Zustimmungsbescheid für die Sanierung der Hafenstraße übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 15. Dezember 2025, 15 Uhr

Ort: 17489 Greifswald, Ecke Marienstraße/

Hafenstraße, Spielplatz

Mit Hilfe von Städtebaufördermitteln in Höhe von knapp

1,5 Million Euro wird der letzte Abschnitt der Hafenstraße erneuert und umgestaltet. Die Straße wird, wie die angrenzenden Abschnitte auch, mit Betonsteinpflaster versehen und mit einer Straßenbeleuchtung ausgestattet. Auch Bänke, Abfallbehälter und Fahrradbügel, Pflanzbeete und Bäume sollen die Promenade am Ryck weiter aufwerten.