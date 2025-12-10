POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots) -



Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 08:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Greifswald zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine Pkw-Fahrerin aus ungeklärter Ursache in die Schaufensterscheibe eines dortigen Geschäftes. Dabei wurde eine Passantin erfasst. Zudem wurde ein weiteres Fahrzeug, das in diesem Bereich abgestellt war, durch den Aufprall weggeschoben.



Die Fahrzeugführerin sowie die Passantin erlitten schwere Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.



Der Unfallbereich ist derzeit abgesperrt.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Es wird nachberichtet.



