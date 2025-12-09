POL-NB: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der L 192 zwischen Tribsees und Drechow

Tribsees (ots) -



Am 09.12.2025 gegen 11:50 Uhr kam es auf der Landstraße 192 zwischen Tribsees und Drechow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 63-jährige Fahrerin eines PKW Nissan die Gemeindestraße aus Krakow kommend in Richtung Hugolsdorf und wollte die Landstraße 192 überqueren. Dabei übersah die 63-Jährige einen auf der L 192 aus Richtung Tribsees kommenden, vorfahrtsberechtigten VW-Transporter, in dem der 39-jährige Fahrer und sein 38-jähriger Beifahrer saßen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Nissans schwer und die beiden Insassen des Transporters leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Für die Rettungsmaßnahmen, die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme der Polizei war die Landstraße mehr als zwei Stunden teilweise voll gesperrt.



Insgesamt ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



