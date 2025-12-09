POL-HRO: Unbekannte brechen in Graal-Müritzer Wohnhaus ein

Graal-Müritz/Landkreis Rostock (ots) -



In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es im Lindenweg in Graal-Müritz zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Demnach hätten sich bislang noch unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und dieses offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Der Gesamtschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen auf 6.000EUR geschätzt, wobei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher auf das Diebesgut eingegangen werden kann. Die Tat ereignete sich demnach in der Zeit von Mitternacht bis 09:00 Uhr am Montagmorgen.



Die Kriminalpolizei in Sanitz führt nun die weiteren Ermittlungen. Zudem nimmt die örtliche Polizei etwaige Hinweise zum Tatgeschehen oder sachdienliche Hinweise jederzeit entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell