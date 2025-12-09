Landespolizei trauert um verunglückten Polizeibeamten in Baden-Württemberg

Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ist über den Tod eines Polizeibeamten in Baden-Württemberg bestürzt. Der 37-jährige Polizist des Polizeipräsidiums Freiburg wurde am 7. Dezember 2025 bei einem Verkehrsunfall während einer Dienstfahrt tödlich verletzt. Der Beifahrer, ein 25-jähriger Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Freiburg, erlitt schwere Verletzungen.

Innenminister Christian Pegel äußert sein Mitgefühl: „In Gedanken sind wir bei den Angehörigen und Kolleginnen und Kollegen des getöteten Polizeibeamten. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wird bis zur Beisetzung Trauerflor an ihren Einsatzfahrzeugen tragen.“

Zum Zeichen der Anteilnahme bringt die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern Trauerflor an allen Streifenwagen und Streifenbooten an. Auch in den sozialen Netzwerken wird ein virtueller Trauerflor gesetzt. Diese Zeichen der Trauer bleiben bis einschließlich des Tages der Beisetzung bestehen.