Landespolizei trauert um verunglückten Polizeibeamten in Baden-Württemberg

Nr.222/2025  | 09.12.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ist über den Tod eines Polizeibeamten in Baden-Württemberg bestürzt. Der 37-jährige Polizist des Polizeipräsidiums Freiburg wurde am 7. Dezember 2025 bei einem Verkehrsunfall während einer Dienstfahrt tödlich verletzt. Der Beifahrer, ein 25-jähriger Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Freiburg, erlitt schwere Verletzungen.

Innenminister Christian Pegel äußert sein Mitgefühl: „In Gedanken sind wir bei den Angehörigen und Kolleginnen und Kollegen des getöteten Polizeibeamten. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wird bis zur Beisetzung Trauerflor an ihren Einsatzfahrzeugen tragen.“

Zum Zeichen der Anteilnahme bringt die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern Trauerflor an allen Streifenwagen und Streifenbooten an. Auch in den sozialen Netzwerken wird ein virtueller Trauerflor gesetzt. Diese Zeichen der Trauer bleiben bis einschließlich des Tages der Beisetzung bestehen.

Anlagen

Pressemitteilung (PDF, 0,17 MB)

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern