POL-HRO: Unbekannte stehlen Kühlauflieger in Bentwisch - Polizei sucht Zeugen und bittet um Überprüfung privater Videoaufzeichnungen

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es zu einer Komplettentwendung eines Kühlaufliegers in einem Gewerbegebiet in der Bentwischer Hansestraße. Demnach war der noch unbeladene, speziell isolierte Sattelauflieger auf einem Parkplatz im Bereich einer Warenannahme abgestellt und wurde durch bislang unbekannte Personen entwendet. Die Tatzeit wird aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse vom Sonntag, dem 07.12.2025 um 22:16 Uhr bis zum Montag, den 08.12.2025 um 14:30 Uhr eingegrenzt.



Bei dem entwendeten Sattelauflieger handelt es sich um einen weißen Kühlauflieger mit einem auffälligen gelben Aufdruck und blauer Aufschrift "FLEETLOOP" sowie "MIET ME IN A MINUTE". Der Wert des Aufliegers betrug etwa 60.000EUR.



Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Sattelaufliegers geben können. Erwähnenswert wäre in diesem Kontext zudem, dass für das Entwenden des Aufliegers auch eine entsprechende Zugmaschine benötigt wurde. Eventuell konnte ein derartiges Fahrzeug in dem Bereich zu der Tatzeit beobachtet werden. Weiterhin werden ortsansässige Firmen und Anwohner um die Überprüfung vorhandener Videoaufzeichnungen aus dem betreffenden Zeitraum gebeten, die möglicherweise das Umfeld des Tatortes oder entsprechende Zuwegungen aufgezeichnet haben könnten. Sollten etwaig relevante Aufnahmen festgestellt werden, bittet die Polizei diese zur Unterstützung der Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rostock unter der Rufnummer 0381 4916-1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



