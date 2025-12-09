POL-NB: Raubstraftat in Wolgast - Täter dringen in Wohnung ein und verursachen Unfall bei Flucht vor der Polizei in Stralsund

Wolgast/Stralsund (ots) -



Am 09.12.2025 gegen 00:15 Uhr informierten mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Diesterwegstraße in Wolgast die Polizei. Sie teilten mit, dass sich mehrere, teilweise vermummte Täter gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft und anschließend gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sein. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen der Polizeireviere Wolgast, Anklam und Heringsdorf zum Tatort entsandt. Die Täter konnten zunächst flüchten und wurden trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen in Wolgast nicht mehr festgestellt.



Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist bekannt, dass offenbar vier Täter in zwei Wohnung einbrechen wollten. In einem Fall ist es ihnen gelungen gewaltsam in die Wohnung einzudringen und dort nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit den Bewohnern (42 und 19 Jahre alt) unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes ein Mobiltelefon zu entwenden. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Die 42 und 19 Jahre alten Bewohner wurden durch die körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt.



Noch während der polizeilichen Maßnahmen und Spurensicherung in Wolgast kam es gegen 02:00 Uhr in Stralsund zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und dem Fahrer eines Pkw Ford. Die Beamten wollten den Wagen mit auffälliger Fahrweise auf der Rostocker Chaussee kontrollieren, doch der Fahrer entzog sich mit hoher Geschwindigkeit der Verkehrskontrolle in Richtung Tribseer Damm. In der Folge überfuhr das Fahrzeug eine Verkehrsinsel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Laterne und anschließend auf dem Tribseer Damm mit einer Hauswand.



Der 19-jährige Fahrer flüchtete daraufhin vom Unfallort, konnte jedoch wenig später im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Der 18-jährige Beifahrer wurde noch im Pkw angetroffen und ebenfalls nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Beide Beschuldigten bedrohten und beleidigten die Beamten während der gesamten polizeilichen Maßnahmen. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, besaß keine gültige Fahrerlaubnis, der Pkw war nicht zugelassen und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren gestohlen.



Beide Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Bedrohung und Beleidigung.



Im Rahmen der angeordneten Durchsuchung des Pkw konnten u.a. Vermummungsgegenstände sowie Schreckschusswaffen aufgefunden werden. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die beiden festgenommenen Beschuldigten zwei der vier Tatverdächtigen im Fall des Wolgaster Raubes sein könnten und dass die aufgefundenen Gegenstände beim gewaltsamen Eindringen in die Wolgaster Wohnung verwendet worden sein könnten.



Die Kriminalpolizei hat daher auch Ermittlungen wegen schweren Raubes, Diebstahls, Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung gegen die beiden 19- und 18-Jährigen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die beiden Beschuldigten befinden sich weiter in Polizeigewahrsam.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.



