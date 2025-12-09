POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungsbrand in Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es gestern Abend in der Hegelstraße in Schwerin/Mueßer Holz zu einem Brand einer Dachgeschosswohnung gekommen ist.



Laut vorliegenden Angaben hätte sich der Feuer gegen 21:05 Uhr während der Essenszubereitung im Bereich der Küche entfacht. Die genauen Hintergründe der Brandentstehung sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht abschließend geklärt und daher Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Dank eines aufmerksamen Nachbarn, der durch das Alarmsignal des in der Wohnung installierten Rauchmelders auf den Sachverhalt aufmerksam wurde und dem Wohnungsmieter einen Feuerlöscher übergab, konnte die Brandausbreitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden. Im Zuge der Brandbekämpfung sowie weiterhin vorhandener Rauchgase wurde die betroffene Wohnung durch die Feuerwehr jedoch als temporär unbewohnbar eingestuft. Für die Mieterinnen und Mieter der übrigen Wohneinheiten gibt es jedoch keine Beeinträchtigungen. Der 26-jährige Wohnungsmieter blieb unverletzt. Dessen 25-jähriger Bekannter, der sich laut vorliegenden Angaben zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Küche befunden haben soll, sei durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in das Helios-Klinikum Schwerin gebracht worden. Um die Umstände des Brandgeschehens weiter zu erhellen kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz.



Nach einer ersten Einschätzung wird der entstandene Sachschaden mit mindestens 7.000 Euro beziffert.



