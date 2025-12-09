POL-NB: Brand zweier leerstehender Fabrikgebäude in Grimmen

PR Grimmen (ots) -



Am Montagabend, dem 08.12.2025, kam es gegen 22:10 Uhr zum Brandausbruch in zwei leerstehenden Industriegebäuden in der Stralsunder Straße in 18507 Grimmen



Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen, welche an der Brandbekämpfung mit 17 Kameraden beteiligt war, konnten zwei Brandherde ausgemacht und in der Folge umgehend gelöscht werden.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund übernahm die Tatortarbeit vor Ort. Es wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell