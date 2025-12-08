POL-HRO: Evakuierung von zwei Hausaufgängen nach Kellererbrand im Mehrfamilienhaus
Rostock (ots) -
Am 08.12.2025 gegen 19:10 Uhr kam es zu einem Feuer in der
Joliot-Curie-Allee in Rostock/Toitenwinkel. Ersten Erkenntnissen nach
hat es in einem Kellerabteil gebrannt. Durch bestehende
Versorgungsschächte habe sich der Rauch in einem weiteren Hausaufgang
ausgebreitet, so dass zwei Aufgänge evakuiert wurden. Auf Grund der
Anzahl der Personen, die medizinisch begutachtet werden mussten,
setzte das Brandschutz und Rettungsamt Rostock mehrere Rettungs- und
Notarztwagen ein. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, wobei sich
inzwischen noch eine in stationärer Behandlung im Krankenhaus
befindet. Für die Dauer des Einsatzes wurde ein Wärmebus
bereitgestellt. Die 50 Kameraden der Feuerwehren löschten das Feuer
und unterstützten bei den Maßnahmen. Nach einer intensiven Lüftung
konnten die Bewohner teilweise in ihre Wohnungen zurückkehren. Für
alle anderen Personen wurden anderweitige Unterkünfte organisiert.
Der Keller als Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Klärung der
Brandursache soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die
Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zur Höhe des
Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
