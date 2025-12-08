POL-HRO: Evakuierung von zwei Hausaufgängen nach Kellererbrand im Mehrfamilienhaus

Rostock (ots) -



Am 08.12.2025 gegen 19:10 Uhr kam es zu einem Feuer in der

Joliot-Curie-Allee in Rostock/Toitenwinkel. Ersten Erkenntnissen nach

hat es in einem Kellerabteil gebrannt. Durch bestehende

Versorgungsschächte habe sich der Rauch in einem weiteren Hausaufgang

ausgebreitet, so dass zwei Aufgänge evakuiert wurden. Auf Grund der

Anzahl der Personen, die medizinisch begutachtet werden mussten,

setzte das Brandschutz und Rettungsamt Rostock mehrere Rettungs- und

Notarztwagen ein. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, wobei sich

inzwischen noch eine in stationärer Behandlung im Krankenhaus

befindet. Für die Dauer des Einsatzes wurde ein Wärmebus

bereitgestellt. Die 50 Kameraden der Feuerwehren löschten das Feuer

und unterstützten bei den Maßnahmen. Nach einer intensiven Lüftung

konnten die Bewohner teilweise in ihre Wohnungen zurückkehren. Für

alle anderen Personen wurden anderweitige Unterkünfte organisiert.

Der Keller als Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Klärung der

Brandursache soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zur Höhe des

Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



