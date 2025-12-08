POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte brechen in Verkaufsstand ein

Neubrandenburg (ots) -



Am Nikolaustag, 06. Dezember 2025, wurde der Polizei ein Einbruch in einen Verkaufsstand auf dem Weberglockenmarkt in Neubrandenburg gemeldet.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 05. Dezember, 21:15 Uhr bis 06. Dezember 08:20 Uhr gewaltsam in den Verkaufsstand ein. Dort entwendeten sie anschließend Bargeld in Höhe von 60 Euro.

Aufgrund der Ermittlungen im Nahbereich wurde eine weitere Verkaufsbude festgestellt, in welche ebenfalls versucht wurde einzubrechen. Dort gelang dies den Tätern jedoch nicht.

Der entstandene Sachschaden an beiden Ständen beläuft sich auf circa 150 Euro.



Die Polizei ermittelt in beiden Fällen nun wegen des besonders schweren Diebstahls und sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit im Nahbereich des Riesenrades (Ecke Turmstraße/ Marktplatz) Beobachtungen gemacht haben.



Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der 0395 5582 5224 an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



