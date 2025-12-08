POL-HRO: Dachs nimmt Spruch wörtlich und löst Polizeieinsatz aus

Details anzeigen Der Dachs konnte wohlbehalten aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Dachs konnte wohlbehalten aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Man sollte seine Nase nicht überall reinstecken- das hat ein neugieriger Dachs in Leezen am eigenen Leib zu spüren bekommen.



Am Nikolaustag hat ein Dachs den Spruch etwas zu wörtlich genommen und lief gegen Mittag mit einem augenscheinlichen Blumentopf auf dem Kopf umher. Zur Mittagszeit war das Tier besorgten Anwohnern aufgefallen, als es ziellos über ein Feld bei Leezen irrte. Die eingesetzten Polizisten konnten das Tier auf dem Feld aufgreifen und es aus seiner misslichen Lage befreien. Der Dachs konnte anschließend ohne Verletzungen seinen Weg fortsetzen.



Ob das Raubtier letztlich in den Genuss seines Nikolausschmauses kam, haben die eingesetzten Kollegen leider nicht mehr in Erfahrung bringen können.



