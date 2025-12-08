POL-HRO: Altglascontainer in Parchim gesprengt

Details anzeigen Der Altglascontainer in der Bahnhofstraße wurde völlig zerstört. Der Altglascontainer in der Bahnhofstraße wurde völlig zerstört.

Parchim (ots) -



In der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Täter einen Recyclingcontainer für Glas in Parchim gesprengt und völlig zerstört.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben bislang noch unbekannte Täter gegen 02.30 Uhr vermutlich mittels unbekannter Pyrotechnik den in der Bahnhofstraße befindlichen Altglascontainer gesprengt. Durch die Detonation wurde der gesamte Container stark deformiert und die linke Außenseite des Containers circa drei Meter weit geschleudert. Nahe gelegene geparkte Fahrzeuge wurden nach aktuellem Stand nicht beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 1000 Euro.



Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Parchim (03871 600-0) entgegen.



