POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der L11

Jürgenshagen (ots) -



Am 07.12.2025 ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit

drei Verletzten.



Der 79-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die L 11 aus Kröpelin

kommend in Richtung Bützow. An der Anschlussstelle zur BAB 20 ordnete

sich das Fahrzeug auf den Linksabbiegestreifen ein und beabsichtigte

auf die Autobahn in Richtung Lübeck zu fahren.



Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW Touran

und stiess mit diesem frontal zusammen. Beide Fahrzeuge drehten sich,

wobei es zu einer weiteren Kollision des VW Golf mit einem

nachfolgenden PKW Mercedes kam. Der VW Touran prallte gegen ein

Verkehrszeichen.



Der Fahrzeugführer des VW Golf und seine 70-jährige Mitfahrerin sowie

der 57-jährige Fahrer des VW Touran wurden leicht verletzt. Beide

VW`s waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der

Sachschaden wird mit 30.000 EUR beziffert.



Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurden die Freiwilligen

Feuerwehren Jürgenshagen und Satow alarmiert. Bis 15:30 Uhr kam es

auf der L 11 wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten zu Behinderungen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Straße der Demokratie 1

18196 Waldeck



