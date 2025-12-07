POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der L11
Jürgenshagen (ots) -
Am 07.12.2025 ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit
drei Verletzten.
Der 79-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die L 11 aus Kröpelin
kommend in Richtung Bützow. An der Anschlussstelle zur BAB 20 ordnete
sich das Fahrzeug auf den Linksabbiegestreifen ein und beabsichtigte
auf die Autobahn in Richtung Lübeck zu fahren.
Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW Touran
und stiess mit diesem frontal zusammen. Beide Fahrzeuge drehten sich,
wobei es zu einer weiteren Kollision des VW Golf mit einem
nachfolgenden PKW Mercedes kam. Der VW Touran prallte gegen ein
Verkehrszeichen.
Der Fahrzeugführer des VW Golf und seine 70-jährige Mitfahrerin sowie
der 57-jährige Fahrer des VW Touran wurden leicht verletzt. Beide
VW`s waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der
Sachschaden wird mit 30.000 EUR beziffert.
Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurden die Freiwilligen
Feuerwehren Jürgenshagen und Satow alarmiert. Bis 15:30 Uhr kam es
auf der L 11 wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten zu Behinderungen.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Straße der Demokratie 1
18196 Waldeck
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
