POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Restaurant in Stralsunder Altstadt (LK V-R)

Stralsund (ots) -



Am 07.12.2025 gegen 13 Uhr teilt die Geschädigte den Einbruch in ihr Restaurant in Stralsund, Mühlenstraße mit. Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen bis dato unbekannte Täter im Zeitraum vom 06.12.2025, 22:30 bis 07.12.2025, 12:30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob und was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam befand sich zur Spurensuche- und Sicherung im Einsatz.



Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell