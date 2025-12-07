POL-HRO: Brennender PKW auf der BAB 19

Nr.6174115  | 07.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Linstow (ots) -

Am 07.12.2025 gegen 08:00 Uhr kam es auf der BAB 19 zwischen den
Anschlussstellen Röbel und Malchow in Fahrtrichtung Rostock zu einer
Gefahrenstelle.

Dabei brannte ein PKW (VW Passat) aufgrund eines technischen Defektes
vollständig aus.

Die vier rumänischen Insassen konnten rechtzeitig auf dem
Standstreifen anhalten und sich aus dem Fahrzeug retten.

Die Autobahn war im Rahmen der Löscharbeiten, welche durch die
eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehren Röbel/Müritz und Bütow
durchgeführt wurden, zeitweise vollständig gesperrt.

Nach erfolgter Bergung des ausgebrannten PKW konnte die BAB 19 gegen
12:15 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Der Sachschaden wird auf 5.000,00 EUR geschätzt.


Raimund Jelinski
Polizeikommissar
Autobahnpolizei Linstow
Hechtschwanz 2
18292 Linstow

