POL-HRO: Brennender PKW auf der BAB 19

Linstow (ots) -



Am 07.12.2025 gegen 08:00 Uhr kam es auf der BAB 19 zwischen den

Anschlussstellen Röbel und Malchow in Fahrtrichtung Rostock zu einer

Gefahrenstelle.



Dabei brannte ein PKW (VW Passat) aufgrund eines technischen Defektes

vollständig aus.



Die vier rumänischen Insassen konnten rechtzeitig auf dem

Standstreifen anhalten und sich aus dem Fahrzeug retten.



Die Autobahn war im Rahmen der Löscharbeiten, welche durch die

eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehren Röbel/Müritz und Bütow

durchgeführt wurden, zeitweise vollständig gesperrt.



Nach erfolgter Bergung des ausgebrannten PKW konnte die BAB 19 gegen

12:15 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.



Der Sachschaden wird auf 5.000,00 EUR geschätzt.





