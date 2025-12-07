POL-NB: Hoher Sachschaden nach Diebstahl von Autoreifen aus einem KFZ Handel in Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 07.12.2025 gegen 10 Uhr wird dem Polizeirevier Ribnitz-Damgarten der Einbruch in ein KFZ Handel mitgeteilt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand begaben sich in den frühen Morgenstunden die bis dato unbekannten Täter zu dem zu KFZ Handel, welcher sich in der Straße "Beim Handweiser" befindet und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Gelände. Hier wurde mehrere Container aufgebrochen und PKW Kompletträder im oberen zweistelligen Bereich entwendet. Der Schaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam kam zur Spurensuche- und Sicherung sowie weiterführende kriminalpolizeiliche Maßnahmen zum Einsatz.



Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, denen in den Morgenstunden des 07.12.2025 im Bereich Ribnitz-Damgarten, Beim Handweiser oder im Nahbereich Personen oder Fahrzeuge, insbesondere Transporter, aufgefallen sind, die womöglich im Zusammenhang mit dem genannten Einbruch stehen, werden gebeten sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 8750 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



