POL-NB: Heckenbrand und Vollsperrung an der B 108

Waren (Müritz) (ots) -



Am 06.12.2025 kam es gegen 13:55 Uhr an der B 108 in Höhe der Ortslage Baumgarten zum Brand einer Reisighecke, ausgelöst durch das Hinzuschütten von noch nicht ausreichend abgekühlter Kaminasche.



Die Hecke selbst befindet sich auf einem Privatgrundstück in einem Abstand von ca. 5 Metern zur Bundesstraße.



Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Vielist/Grabowhöfe war mit 3 Fahrzeugen und 10 Kameraden vor Ort. Durch den Einsatz wurde ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert, so dass letztlich kein weiterer Sachschaden entstand, die Brandstelle hatte nach Ablöschung eine Größe von ca. 2x2 Metern.



Für die Umsetzung der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 108 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.



