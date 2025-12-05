POL-NB: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Poseritz (ots) -



Die Polizei wurde am gestrigen Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, um 08:00 Uhr in die Gemeinde Poseritz auf Rügen gerufen.



Offenbar stritten sich zwei Nachbarn bereits seit mehreren Wochen über die Grundstücksgrenzen. Offensichtlich eskalierte am Donnerstag der Konflikt erneut. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 68-Jährige Nachbar während der Auseinandersetzung eine Axt in der Hand. Zwischen ihm und dem 61-jährigen Nachbarn kam es zu gegenseitigen Bedrohungen.



Die Polizeibeamten trennten die Parteien und vermittelten.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen.



