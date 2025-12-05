POL-NB: Weihnachtsmarktbesuch endet mit Strafanzeigen

Nr.6173191  | 05.12.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stralsund (ots) -

Bei der Bestreifung des Stralsunder Weihnachtsmarkts stellten Polizeibeamte am gestrigen Donnerstag (04. Dezember 2025) gegen 21:30 Uhr eine weibliche Person fest, die mehrfach eine verfassungsfeindliche Geste zeigte. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 2,37 Promille. Während der folgenden polizeilichen Maßnahme leistete die 22-jährige Deutsche Widerstand, außerdem versuchte sie, die Örtlichkeit zu verlassen.

Der Frau wurde ein Platzverweis für den Weihnachtsmarkt ausgesprochen.

Gegen die 22-Jährige wird nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

