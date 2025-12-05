POL-HRO: Diebe entwenden Werkzeuge aus Baucontainer

Parchim (ots) -



In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Baucontainer in Parchim gestohlen.



Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zunächst gewaltsam über die Tür Zutritt zum Baucontainer im Sportlerweg. Im Anschluss nahmen die Unbekannten zwischen Mittwochabend 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr mehrere Werkzeuge aus dem Container widerrechtlich an sich. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Parchim (03871 600-0) zu melden.



