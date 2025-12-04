POL-NB: 2 Verkehrsunfälle mit Sach- und Personenschaden auf der BAB20

Grimmen (ots) -



In den Abendstunden des 04.12.2025 ereigneten sich auf der BAB20 im Bereich des Park- und Rastplatzes Lindholz zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sach- und Personenschaden.

Gegen 18:25 Uhr befuhr zunächst ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW die BAB20 in Fahrtrichtung Stettin. Hierbei unternahm er den Versuch, einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur, kam der aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammende Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte derart mit der Schutzplanke, dass diese über eine Länge von ca. 60m komplett zerstört wurde.

Der Fahrzeugführer blieb hierbei unverletzt, der nicht mehr fahrbereite VW hingegen musste geborgen werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte des AVPR Grimmen musste die Fahrbahn der BAB20 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden, woraufhin es zu Rückstauerscheinungen kam.

In diesem befand sich auch der 41-jährige Fahrzeugführer eines PKW Hyundai. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes gelang es diesem gegen 19:40 Uhr nicht mehr, sein Fahrzeug zu starten, sodass der ebenfalls aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammende Fahrer seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Der nun völlig unbeleuchtete PKW blieb bei sich nun lichtenden Staus auf der rechten Fahrspur zurück.

Einem 26-jährigen Fahrer eines PKW VW gelang es nicht, das Fahrzeug auf der Fahrspur wahrzunehmen und sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Hierbei wurde der Fahrzeuglenker des VW, wohnhaft im Kreis Vorpommern-Greifswald, derart schwer verletzt, dass er mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der Nutzer des Hyundai, welcher sich zum Unfallzeitpunkt außerhalb des Fahrzeuges befand, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurde durch ein regionales Abschleppunternehmen geborgen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung beider Fahrzeuge wurde die Richtungsfahrbahn Stettin erneut voll gesperrt und konnte erst gegen 22:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Neben zweier Funkwagen des AVPR Dummerstorf waren außerdem zwei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie die Autobahnmeisterei Kavelstorf und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt.

Es entstand es Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



