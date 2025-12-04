POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: 20-jährige Frau aus Rostock vermisst

Rostock (ots) -



Seit dem 3. Dezember 2025 wird eine 20-jährige Frau aus Rostock vermisst. Letztmals wurde die Gesuchte am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr im Bereich Gehlsdorf gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten.



Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://shorturl.at/sVgTj



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- ca. 166 cm groß

- schlanke Statur

- schulterlanges, schwarzes Haar

- bekleidet mit dunkler Hose und dunkelblauem Pullover

- hat möglicherweise einen grünen Plüsch-Dino bei sich



Weitere Informationen - insbesondere zur Bekleidung - liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.



Personen, die die Vermisste seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell