Öffentlichkeitsfahndung nach 20-jähriger Frau aus Rostock

Details anzeigen Vermisste Person Vermisste Person

Seit dem 3. Dezember 2025 wird die 20-jährige Elin Nora Aina Kalke aus Rostock vermisst. Letztmals wurde die Vermisste gegen Mitternacht auf einer Station der UNK Gehlsdorf, Gehlsheimer Straße, gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 166 cm groß

- schlanke Statur

- schulterlanges, schwarzes Haar

- hat möglicherweise einen grünen Plüsch-Dino bei sich

Weitere Informationen – insbesondere zur Bekleidung – liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Personen, die die Vermisste seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthalt machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.