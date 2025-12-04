POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 104 bei Rehna

Rehna (LK NWM) (ots) -



Gegen 12:50 Uhr des heutigen Tages kam es auf der B104 bei Rehna zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und zwei weitere schwer verletzt wurden.



Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der in Richtung Rehna fahrende VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Transporter. Hierbei wurde der 50-jährige Fahrer des VW tödlich verletzt, die beiden Insassen (70 und 73 Jahre alt) des entgegenkommenden Transporters wurden schwerverletzt ins Klinikum nach Lübeck gebracht.



Die beiden beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin wurde ein Gutachter der Dekra am Unfallort eingesetzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle ist die B 104 derzeit noch voll gesperrt.



