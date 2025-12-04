POL-NB: Körperliche Mängel führen beinahe zu Unfall

Neubrandenburg (ots) -



Am gestrigen Abend, 03. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 17:45 Uhr der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gemeldet. Ein Zeuge meldete einen Pkw, welcher höchst unsicher durch den Verkehr geführt wurde, wiederholt in den Gegenverkehr geriet und beinahe mit einem Passanten kollidierte.



In der Neubrandenburger Schwedenstraße konnten die Beamten das Fahrzeug anhalten und den 81-jährigen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass Alkohol nicht die Ursache des Fahrverhaltens war. Jedoch ließ der Deutsche vor kurzem eine Augenoperation durchführen, weshalb sein Sehvermögen seither geschwächt ist. Zudem waren die Reaktionsfähigkeit sowie die Wahrnehmung des Rentners beeinträchtigt.



Der Führerschein des 81-Jährigen wurde noch vor Ort sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.



Zudem appellieren wir an alle Fahrer:



- Nehmen Sie körperliche Beschwerden ernst. Prüfen Sie, ob Sie

sich fit genug fühlen, um ein Fahrzeug zu führen. Seien Sie dabei

ehrlich zu sich selbst. - Gehen Sie keine Risiken ein. Lassen Sie das

Fahrzeug lieber stehen, wenn Sie Zweifel an ihrer Fahrtüchtigkeit

haben. - Halten Sie an, falls Sie während der Fahrt feststellen, dass

sich etwas an Ihrer Fahrtauglichkeit ändert. - Im Zweifelsfall geht

die Sicherheit immer vor. Sie könnten nicht nur sich selbst, sondern

auch andere in Gefahr bringen.



