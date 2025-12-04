POL-NB: Nachmeldung: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Rügen

Nr.6172091  | 04.12.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Garz (ots) -

Wie bereits am Dienstag, dem 18. November 2025, durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtet wurde (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6161383), ereignete sich am 18. November 2025 gegen 18:00 Uhr auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Deutscher mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Mann ist am 03. Dezember 2025 im Krankenhaus verstorben.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


