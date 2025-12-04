Amtseinführung der neuen Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock

Nr.218/2025  | 04.12.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Innenstaatssekretär Dr. Christian Frenzel hat am heutigen Tag Polizeirätin Emma Wudtke offiziell in ihr neues Amt als Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock eingeführt. Der bisherige Leiter, Polizeioberrat Christian Lentzner, wechselt nach Stralsund, wo er ebenfalls die Leitung des Kriminalkommissariats übernehmen wird.

 „Die Leitungsfunktion in einem Kriminalkommissariat verlangt eine klare Analysefähigkeit, ein hohes Maß an Verlässlichkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Polizeirätin Emma Wudtke konnte in ihrer noch jungen Laufbahn innerhalb der Kriminalpolizei wertvolle Erfahrungen sammeln, und ich bin davon überzeugt, dass sie diese Aufgaben mit Bravour meistern wird“, so Frenzel.

Bei Christian Lentzner bedankte sich Frenzel und wünschte ihm einen erfolgreichen Start in Stralsund: „Christian Lentzner, der von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als zielstrebig, ehrlich und direkt beschrieben wurde, hat in seiner kurzen Zeit wichtige Projekte innerhalb des Kriminalkommissariats bewegt und erfolgreich begleitet. Dafür spreche ich ihm meinen Dank aus“.

Anlagen

Pressemitteilung (PDF, 0,14 MB)

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern